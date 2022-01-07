Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" покажут на Роттердамском фестивале

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Картина "Штурм" казахского режиссера Адильхана Ержанова, созданная при участии российских продюсеров Бориса Хлебникова и Александра Плотникова, вошла в основную программу Роттердамского кинофестиваля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе студии Lookfilm.

"Я рад, что фильм попал в программу фестиваля в Роттердаме, одного из моих любимых фестивалей - он одновременно и значимый, и не академический по характеру. В нем много авангарда и эксперимента. То, что "Штурм" попал в конкурсную программу, очень мотивирует, потому что фильм как бы жанровый, но по сути своей интроспективный, направленный на состояние героев. И премьера фильма на смотре авторского кино дает "Штурму" необходимый старт. Поздравляю всю команду и благодарен каждому", - процитировали Ержанова в пресс-службе.

Действие проекта разворачивается в вымышленном поселке Каратас, где неизвестные в масках захватывают школу, но не предъявляют требований. Проблемы с коммуникацией, вызванные снежной бурей, не дают местной полиции вызвать подкрепление из города. Учитель решает собрать штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. По словам режиссера, фильм можно рассматривать в экзистенциальном ключе, поскольку героям предстоит совершить выбор. "Штурм" не стоит связывать ни с какими реальными событиями. Это психологическое, а не публицистическое кино. Также это не стандартный экшен про освобождение заложников. Он не про битву с бандитами, а про сражение с самим собой", - пояснил он.

Фильм стал 12-м проектом Адильхана Ержанова, среди его работ также картины "Ласковое безразличие мира" (2018), "Черный, черный человек" (2019), "Желтая кошка" (2020) и другие. Продюсерами "Штурма" с российской стороны выступили, в частности, Александр Плотников, Борис Хлебников, Наталья Дрозд.

"Мы - студия Lookfilm - с удовольствием включились в работу по "Штурму" и с радостью поддержали коллег и Адильхана - одного из самых интересных современных режиссеров. И, конечно, рады, что "Штурм" в конкурсе одного из самых престижных мировых фестивалей и продолжает успех наших фильмов на карте мировых киносмотров. Жаль, что в этом году фестиваль проходит в онлайн-пространстве, и авторы не смогут представить свой фильм лично, но таковы обстоятельства. Искренне желаем всем нам удачи", - приводится совместный комментарий Плотникова и Хлебникова.

Роттердамский фестиваль является одним из самых крупных в Европе, наряду с Каннским кинофестивалем, фестивалями в Венеции, Берлине и Локарно. Он проводится с 1972 года и направлен на поддержку альтернативного и некоммерческого кино. В этом году смотр состоится онлайн с 26 января по 6 февраля.