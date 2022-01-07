Министр культуры Италии приветствует назначение Якопо Тисси премьером Большого театра

РИМ, 7 января. /ТАСС/. Назначение итальянского танцовщика Якопо Тисси премьером Большого театра свидетельствует о признании итальянского балета и является предметом для гордости. Об этом написал в пятницу в своем Twitter министр культуры Италии Дарио Франческини.

"Якопо Тисси - этуаль Большого - это повод для гордости за итальянцев в мире. Назначение его ведущим солистом в Москве - выдающееся событие, еще одно важное признание итальянского балета", - говорится в записи.

Тисси, родившийся в городе Ландриано на севере Италии, в 2017 году был принят в труппу Большого театра после работы в Венском государственном балете и миланском театре "Ла Скала", где обучался в балетной академии. Как корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в российском театре, решение о статусе премьера Тисси, до этого бывшего ведущим солистом, принял худрук балетной труппы Большого Махар Вазиев в начале января. Там пояснили, что это - высшая позиция в балетной иерархии.

В конце прошлого года один из самых известных итальянских танцовщиков Роберто Болле, выступая в профильном парламентском комитете по культуре, привлек внимание к плачевному состоянию балета в Италии. В частности, он отметил нехватку финансирования балетных трупп, которые стремительно сокращаются. "Опера и симфоническая музыка пользуются привилегированным положением при распределении финансирования, а балетные компании вынуждены закрываться при полном отсутствии социальной защиты работников этой категории", - сказал тогда Болле. По его словам, из 14 музыкальных театральных организаций в Италии лишь четыре сохранили балетную труппу. Полностью это удалось сделать только "Ла Скала" (кроме всего прочего "кузнице" балетных артистов в Италии) и Римской опере. При этом балетная труппа неаполитанского театра "Сан-Карло" сократилась до 15 танцовщиков, а "Массимо" в Палермо - до 10.

В знаменитой "Арене ди Верона", где ежегодно летом проходят оперные фестивали, в 2017 году вовсе была уволена балетная труппа. Сейчас танцовщики нанимаются для отдельных постановок. При этом интерес к балету в стране не иссякает. "В Италии работают 1,7 тыс. школ танца, в которых занимаются 1,4 млн воспитанников, что больше, чем ребят, записанных в школы футбола", - приводит слова Болле портал Rai News 24. Молодые танцовщики попросту не находят работы.

Франческини обещал уделить особое внимание положению балета и оказать государственную поддержку сектору. Театры, как и все учреждения культуры, оказались в категории наиболее пострадавших в результате пандемии из-за вынужденного закрытия, сокращения числа зрительских мест, а также введения новых затратных мер для поддержания деятельности.