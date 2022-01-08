Netflix выпустит аниме-сериал про Скотта Пилигрима

Американский стриминговый сервис Netflix займется производством аниме-сериала по мотивам серии комиксов "Скотт Пилигрим". Об этом сообщает журнал Variety.

По данным издания, режиссер фильма "Скотт Пилигрим против всех" (Scott Pilgrim vs. the World, 2010) Эдгар Райт будет исполнительным продюсером проекта.

Сценарий для аниме-адаптации напишет Брайан Ли О'Мэлли, являющийся автором комиксов про Скотта Пилигрима. Он также выступит шоураннером на проекте вместе с БенДэвидом Грабински.

Производством займется аниме-студия Science SARU, режиссером выступит Абель Гонгора.