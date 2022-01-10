Фонд кино не имеет материальных претензий к создателям драмы "Мария. Спасти Москву"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Создатели военной драмы "Мария. Спасти Москву" не получали финансирование на производство проекта у Фонда кино, организация не имеет материальных претензий в отношении авторов фильма. Соответствующее письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фонд кино потребовал вернуть часть выделенных на создание проекта средств.

"Фондом кино не выделялись средства на производство художественного национального фильма "Мария. Спасти Москву". У Фонда кино отсутствуют материальные претензии или иски в отношении ООО Продюсерский центр "Хорошо Продакшн", ООО "РВВ Филм", ООО "Наше кино", - говорится в официальном ответе организации.

Действие фильма Веры Сторожевой "Мария. Спасти Москву" разворачивается осенью 1941 года, в центре сюжета оказывается младший лейтенант Мария Петрова. Будучи дочерью священника, она отреклась от отца и от веры, но в дни защиты Москвы именно ей выпадает задание доставить чудотворную икону, которая находится за линией фронта на оккупированной территории. По легенде, эта святыня должна спасти столицу.

Картина выходит в прокат 27 января. Роли в драме исполнили Мария Луговая, Артур Смольянинов, Сергей Пускепалис.