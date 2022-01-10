Умер грузинский поэт Резо Амашукели

ТБИЛИСИ, 10 января. /ТАСС/. Грузинский поэт и общественный деятель Резо Амашукели умер в возрасте 85 лет. Об этом в понедельник сообщил "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.

"В возрасте 85 лет умер поэт Резо Амашукели. Информацию "Первому каналу" подтвердили родные и близкие поэта", - говорится в сообщении.

Амашукели родился 24 июня 1936 года в городе Кутаиси. В 1960 году он окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Амашукели начал печатать стихи и поэмы в 1957 году. В 1972 году вышел один из его сборников стихов на русском языке.

В 1986 году он назначен секретарем Союза писателей Грузии. Амашукели в 1996 году награжден грузинским орденом Чести, в 2003 году стал почетным гражданином Тбилиси. Последние несколько лет Амашукели активно комментировал политические процессы в Грузии, негативно оценивая годы правления экс-президента Михаила Саакашвили.