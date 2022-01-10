Театральная Олимпиада в 2023 году пройдет в Венгрии

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 января. /ТАСС/. Театральная Олимпиада пройдет в 2023 году в столице Венгрии Будапеште, в ней примут участие национальные театры России, сообщил ТАСС в понедельник художественный руководитель первого национального театра России - Александринского театра народный артист РФ Валерий Фокин.

"Театральная Олимпиада будет происходить в 2023 году в городе Будапеште, в Венгрии. И там, на этой Олимпиаде, будет обязательно программа национальных театров, по опыту 2019 года в Петербурге, и часть этой программы будет программой национальных театров России. <…> В 2023 году уже принято решение правительством Венгрии, мы встречались с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном, решение принято, все запущено", - сказал Фокин.

Он не уточнил, какие именно театры будут представлять Россию на мероприятии. "Несколько национальных театров России обязательно примут участие", - отметил собеседник агентства.

В 2019 году Театральная Олимпиада прошла в России, ее мероприятия собрали более 100 тыс. зрителей. В том же году на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме госсекретарь по культуре Министерства социальных ресурсов Венгрии Петер Фекете и художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский сообщали, что Венгрия претендует на ее проведение в 2023 году. Свою просьбу они адресовали международному комитету Театральной олимпиады в лице ее основателя и президента Теодороса Терзопулоса, а также художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.