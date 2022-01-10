Эксперт: "Последний богатырь: посланник Тьмы" станет самой прибыльной частью трилогии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский прокат в новогодние каникулы 2022 года заработал на 15-17% больше денег, чем в аналогичный период 2021 года, наиболее кассовой картиной стал сказочный блокбастер "Последний богатырь: посланник Тьмы", который, по прогнозам, может обогнать по сборам предыдущую часть франшизы. Об этом рассказал ТАСС в понедельник независимый аналитик кинопроката, преподаватель первой онлайн-киношколы "1OK" Сергей Лавров.

"В новогоднем прокате, если брать период с 30 декабря по 9 января, выиграл российский фильм "Последний богатырь: посланник Тьмы", что было ожидаемо. Это третья часть франшизы, которую многие хотели посмотреть, он собрал почти 2 млрд. Думаю, что окончательная касса проекта будет в районе 2 млрд 350 млн рублей. Этот фильм станет самым кассовым из трех частей "Последнего богатыря". 55% зрителей картины были из Москвы и Санкт-Петербурга, а 45% - регионы, в некоторых из них посещать кинотеатры можно только при наличии QR-кода", - рассказал Лавров.

Завершающая часть трилогии "Последний богатырь" (режиссер Дмитрий Дьяченко), основанной на материале русских народных сказок и былин, вышла в кино 23 декабря. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, фильм собрал более 1,9 млрд рублей за 19 дней проката. Вторая часть франшизы под названием "Последний богатырь: корень зла", которую показали в новогодние каникулы 2021 года, заработала чуть больше 2 млрд рублей.

По предварительным данным, отметил эксперт, российский прокат заработал на 15-17% больше денег по сравнению с новогодними каникулами 2021 года и привлек примерно на 7-8% больше зрителей. Во многих кинотеатрах столицы во второй половине дня билетов было почти не найти, поскольку люди охотно выбирали этот вид досуга как наиболее дешевый и доступный в период праздников.

Другие результаты проката

Второе место в российском прокате занял блокбастер "Человек-паук: нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home, 2021) Джона Уотса, премьера которого состоялась 15 декабря. Фильм уже собрал свыше 2,6 млрд рублей, став самым кассовым комиксом вселенной Marvel в России. "В наши тяжелые времена этот комикс показал немыслимый рекорд, его смотрят по несколько раз. По общей кассе он уступит только "Аватару", у которого более 3 млрд 640 млн рублей", - поделился Лавров.

На третьей строчке оказался мультфильм "Зверопой-2" (Sing 2, 2021) Гарта Дженнингса. По мнению аналитика, проект сможет повторить успех оригинальной анимационной картины "Зверопой" (Sing, 2016) и соберет около 900 млн рублей. Четвертое место занял российский мультфильм "Три богатыря и Конь на троне", который вышел в прокат 30 декабря и, по словам Лаврова, стал 12-м прибыльным российским релизом в 2021 году. Общие сборы проекта составили 349 млн рублей.

Последнее место в пятерке лидеров занимает спортивная драма "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова. "Больше всего обидно за "Чемпиона мира". Фильм замечательный, отличные спецэффекты, гениальная операторская работа. Проблема в том, что зрители, которые должны были смотреть его - 40-45-50 лет - из-за QR-кодов не идут в кинотеатры", - пояснил он.

Фильм "Чемпион мира" основан на легендарном матче за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира из СССР Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Виктором Корчным. Главные роли в проекте исполнили Иван Янковский и Константин Хабенский. Картина заработала более 319 млн рублей.