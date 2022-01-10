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Лучшие спектакли национальных театров России снимут и покажут на ТВ

По словам председателя совета Ассоциации нацтеатров страны Валерия Фокина, сейчас есть договоренность о съемке и трансляции 10 спектаклей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 января. /ТАСС/. Лучшие спектакли национальных театров России будут транслировать на телевизионных платформах. Об этом в понедельник сообщил председатель совета Ассоциации нацтеатров страны, художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин.

"Мы договорились с известной телевизионной компанией "Триколор" о том, что они будут снимать и транслировать спектакли театров-участников ассоциации. Мы уже подписали договор, сейчас обсуждаем конкретные экономические нюансы", - сказал он в ходе первого дня работы учредительной конференции Ассоциации национальных театров страны, которая проходит в Петрозаводске.

По словам Валерия Фокина, сейчас есть договоренность о съемке и трансляции 10 лучших спектаклей. Как уточнил ТАСС директор Александринского театра Сергей Емельянов, их отбор будет осуществлять художественный совет Александринки по итогам отборочной кампании среди театров, вошедших в ассоциацию.

"Это здорово, со всех точек зрения хорошо, потому что вещание идет на Россию, очень подробно, это здорово", - сказал Фокин.

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