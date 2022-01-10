{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вышел новый трейлер комедии "Чудаки навсегда"

Российская премьера состоится 10 марта
'Paramount Pictures/YouTube'

Paramount Pictures представила финальный трейлер фильма "Чудаки навсегда". Российская премьера комедии состоится 10 марта.

Изначально фильм должен был выйти в прокат в 2021 году, однако его премьеру в США перенесли на 3 февраля 2022 года, а в России - на март.

Режиссером выступил Джефф Треймейн, который снял предыдущие три фильма франшизы. Роли в картине исполнили Джонни Ноксвилл, Джейсон Акунья, Стив О, Крис Понтиус, Эрен МакГехи, Престон Лэйси и другие актеры оргинального состава, а также Джаспер Долфин, Шон Макинерни и Зак Гольмс. В эпизодах появятся рэперы Machine Gun Kelly и Tyler, The Creator, комик Эрик Андре, скейтбордист Тони Хоук, баскетболист Шакил О'Нил.

 

Елена Проклова попала в реанимацию
Артистка не рассказала подробностей своей госпитализации
Елена Проклова попала в реанимацию
Читать полностью