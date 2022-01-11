Московский Рождественский фестиваль откроется в Доме музыки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. XII Московский Рождественский фестиваль откроется во вторник в Московском международном Доме музыки (ММДМ) выступлениями Национального филармонического оркестра России (НФОР), Московского Синодального хора и солистов ведущих столичных театров. Об этом сообщила пресс-служба Дома музыки.

"Торжественное открытие XII Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится в Светлановском зале ММДМ 11 января. Программу из сочинений Римского-Корсакова, Хиндемита и Сен-Санса представят Московский Синодальный хор, Национальный филармонический оркестр России, солисты Большого театра и театра "Новая опера". За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко", - рассказали организаторы.

В вечере примет участие митрополит Волоколамский Иларион, выступающий художественным руководителем смотра вместе с народным артистом СССР Владимиром Спиваковым. "В непростой период, когда мы переживаем страшный вызов пандемии и всем приходится искать новые формы общения, редкие очные концерты столь ценны и важны. Я благодарю Владимира Теодоровича Спивакова за его труды по укреплению в современном мире столь необходимых отзывчивости и доверия в сердцах людей", - привели в пресс-службе слова митрополита.

Фестиваль продлится по 23 января. 15 января состоится концерт в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского при участии хоровой капеллы "Ярославия" и солистов Московской областной филармонии. В рамках фестиваля органист Кельнского собора в Германии Винфрид Бениг исполнит 19 января сочинения Иоганна Себастьяна Баха, хор Московского Сретенского монастыря выступит 21 января. На закрытии фестиваля НФОР и Академический большой хор "Мастера хорового пения" под управлением маэстро Спивакова исполнят "Реквием" Луиджи Керубини.

Фестиваль проводится ежегодно с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.