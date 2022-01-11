В Музее Акрополя представили доставленную из Италии часть мраморной плиты фриза Парфенона

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. Фрагмент мраморной плиты восточного фриза Парфенона, находившийся в Палермо с 1818 года, представлен в понедельник на презентации в афинском Музее Акрополя. Об этом сообщило Министерство культуры и спорта Греции.

Мраморный осколок плиты (фрагмент Фейгена, Fagan fragment) размером 35 на 31 сантиметр, изображающий ногу сидящей древнегреческой богини Артемиды, входил ранее в коллекцию британского консула на Сицилии и Мальте Роберта Фейгена. Он был приобретен у него Палермским университетом в 1818-1820 годах, а в 1836 году перешел в собственность Регионального археологического музея "Антонио Салинас". Как Фейген получил в собственность древнегреческий артефакт с Акрополя, неизвестно.

Фрагмент Фейгена из музея в Палермо был передан Музею Акрополя на церемонии в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Мраморный экспонат будет демонстрироваться в афинском музее в течение восьми лет в качестве переданного на долгосрочное хранение с перспективой остаться в этом музее на постоянной основе в рамках процесса, инициированного сицилийским региональным правительством, которое обратилось с такой просьбой в Министерство культуры Италии. Взамен Музей Акрополя одолжит музею в Палермо на четыре года (с опционом еще на четыре года) безголовую статую богини Афины V века до н. э., а также амфору геометрического периода VIII века до н. э. Правительство Греции рассчитывает начать переговоры с властями Италии о том, чтобы с изменением итальянского законодательства о культурном наследии фрагмент Фейгена мог остаться в Музее Акрополя навсегда.

Премьер-министр заявил на церемонии, что передача Музею Акрополя мраморного шедевра является важным шагом, который "открывает путь другим музеям, чтобы они могли двигаться в таком же направлении". "И, конечно же, самому важному в этом плане Британскому музею, который должен теперь понять, что пришло время мраморным шедеврам Парфенона, покинувшим Грецию в более или менее всем известных условиях, вернуться сюда, в свой естественный дом", - сказал Мицотакис. По его словам, "возвращение фрагмента Фейгена - очень важное событие, так как это - первый артефакт из Акрополя, который возвращается на родину из иностранного музея в рамках взаимно приемлемого решения".

Министр культуры и спорта Лина Мендони подчеркнула, что творение древнегреческого скульптора и архитектора Фидия (около 490 года до н. э. - около 430 года до н. э.), создававшего скульптурное оформление Парфенона, "излучает несравненную мощь, совершенство и красоту". "Человечество имеет право увидеть это уникальное сочетание творения, свободы, демократии во всей полноте. Международное сообщество имеет право и требует увидеть шедевр искусства во всем его совершенстве, воссоединенный здесь, в Музее Акрополя, а не разделенный между Афинами и Лондоном", - сказала Мендони. По ее словам, "возвращение скульптур Парфенона в Афины является моральным долгом для всей Европы в контексте защиты ее общего культурного наследия".

"Фрагмент Фейгена" представляет собой часть плиты восточного фриза Парфенона, где изображены олимпийские боги, наблюдающие за Панафинейским шествием и вручением покрова богине-покровительнице Афине. На фрагменте сохранилось изображение ног богини Артемиды. Левая часть плиты находится в Музее Акрополя, а правая - в Британском музее в Лондоне.

Кража греческих артефактов британским послом

Бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.

В 1801 году лорд Элгин получил разрешение султана управлявшей тогда Грецией Османской империи на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей Афинского акрополя. Однако агенты Элгина в течение 1801-1811 годов вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они подбирали у подножия Парфенона, а другие варварски выламывали из стен здания. В 1816 году коллекция похищенных артефактов Парфенона была выкуплена у Элгина Британским музеем.

В ходе визита в Лондон в ноябре прошлого года Мицотакис заявил греческим журналистам после встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном, что Греция будет методично настаивать на возврате Великобританией мраморных шедевров храма Парфенон.