На помощь детям направят 2 млн руб. с продажи билетов на проект Хабенского в Театре Армии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Показы возобновленной версии благотворительного театрального проекта "Поколение Маугли" народного артиста РФ Константина Хабенского состоятся в воскресенье, 16 января, в Театре Российской Армии. По результатам продажи билетов на спектакли в этот день 2 млн рублей будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, сообщили ТАСС в пресс-службе Благотворительного фонда Константина Хабенского.

"Вместе со 100 юными артистами на сцену выйдут Алексей Кортнев, Александр Гудков и Катерина Шпица, а также художественный руководитель проекта Константин Хабенский", - отметили в пресс-службе.

Музыкальный благотворительный проект Константина Хабенского "Поколение Маугли" существовал с 2014 года по 2016 год, был возобновлен в июне 2021 года. Звездный состав спектакля регулярно обновляется: за это время в нем приняли участие Диана Арбенина, Тимур Родригез, Полина Гагарина, Данила Козловский, Алексей Кортнев, Екатерина Гусева и другие артисты, а большинство ролей традиционно играют дети и подростки. Это музыкальная постановка по мотивам сказки Редьярда Киплинга, но действие происходит не в джунглях, а в большом шумном городе. Проект реализуется совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show.

Ранее Хабенский сообщил ТАСС, что новая версия проекта "Поколение Маугли" будет идти регулярно, чтобы средства от продажи билетов направлялись на помощь детям с онкологическими заболеваниями на постоянной основе. За все годы существования проект собрал более 20 млн рублей, благодаря чему подопечные Фонда Хабенского смогли получить необходимую медицинскую помощь.

О фонде

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

За годы существования фонда адресная помощь была оказана более 3 тыс. детей и молодых взрослых, свыше 8,5 тыс. подопечных фонда и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах, а медицинские учреждения Москвы и Санкт-Петербурга получили 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования. Оказать помощь можно по адресу: https://bfkh.ru/help/.