Электронная музыка прозвучит на Крещенском фестивале в московском театре "Новая опера"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сочинения современных композиторов и электронная музыка войдут в программу Крещенского фестиваля, который пройдет 19-23 января в московском театре "Новая опера" им. Е. В. Колобова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Театр "Новая опера" приглашает на традиционный Крещенский фестиваль. В 2022 году он пройдет 19, 21 и 23 января. В программе - редко звучащие произведения, сочинения современных композиторов и электронная музыка. Таким образом, нынешний фестиваль продолжает развивать идею, которую Евгений Владимирович Колобов сделал фундаментом театра "Новая опера": новые произведения - новые смыслы", - пояснили организаторы.

В первый вечер в концертном исполнении прозвучит опера "Золушка" Жюля Массне. "В праздник Крещения Господня "Золушка" Массне приобретает особый оттенок: в ней проявляется христианский подтекст. Например, образ Феи близок к образу Богоматери. Традиционный нарратив о добре и зле становится размышлением о красоте, близкой к Богу, и ее враге - пошлости", - отметили в театре. Заглавную партию исполнит сопрано Елизавета Соина, партию Принца - солистка Парижской оперы, меццо-сопрано Антуанетта Деннефельд.

В следующий фестивальный вечер, 21 января, зрители "Перевернутого концерта" разместятся на сцене "Новой оперы". "Камерная музыка - самый высокий, но и самый демократичный жанр. Он не предполагает подмостков, сценической парадности, яркого света. Это разговор, в котором обмениваются сокровенными мыслями: атмосферу создают те, кто играет, и те, кто слушает, - подчеркнул главный дирижер - музыкальный руководитель театра Валентин Урюпин. - В январский вечер на нашей сцене-перевертыше мы сыграем жемчужины музыки позднего австро-немецкого романтизма, но не ограничимся только им".

В концерте примут участие Урюпин, который в этот вечер выступит в качестве кларнетиста, скрипачка Татьяна Самуил, пианист Иван Рудин, валторнист Хосе Висенте Кастелло, меццо-сопрано Валерия Пфистер, дирижер Илья Норштейн, духовой квинтет Российского национального молодежного симфонического оркестра. Гостей ждут сочинения Иоганнеса Брамса, Пауля Хиндемита и Эрнста Донаньи. В третьем отделении выступит мультиинструменталист и композитор Георгий Мансуров, вместе с приглашенными музыкантами он исполнит электронную музыку.

На закрытии фестиваля прозвучат редкие произведения Бенджамина Бриттена и Кайи Саариахо, в том числе российская премьера оратории "Страсти Симоновы" за авторством последней. Композитор из Финляндии представила это сочинение в 2006 году, его сюжет построен вокруг французской религиозной мыслительницы и философа Симоны Вайль и ее трагической жизни. Автором либретто стал французский писатель ливанского происхождения Амин Маалуф. Партии готовят солистки театра "Новая опера" Ирина Боженко и Мария Буйносова.