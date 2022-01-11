Петра Кравченко назначили директором Театра сатиры

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Директором Московского академического театра сатиры назначен Петр Кравченко, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Петра Кравченко назначили сегодня директором театра", - сказала собеседница агентства.

Ранее Кравченко занимал пост директора театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна", который был 28 декабря присоединен к Театру сатиры.

Кравченко сменил на этом посту Мамеда Агаева. Агаев работал в Театре сатиры с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992 года являлся директором Московского академического театра сатиры.

В конце декабря 2021 года приказом департамента культуры города Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Театру сатиры. Руководит объединенным театром Сергей Газаров.