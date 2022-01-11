В Армении умер поэт, член Союза писателей СССР Размик Давоян

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Член Союза писателей СССР, бывший руководитель Союза писателей Армении, поэт и общественный деятель Размик Давоян умер в Ереване во вторник на 82-м году жизни. Как сообщила пресс-служба аппарата президента республики, Армен Саркисян выразил соболезнования родным и близким писателя.

"Я испытываю глубокую боль, вместе с многочисленными соотечественниками скорбя об утрате одного из лучших представителей нашей новейшей литературы, поэта и общественного деятеля Размика Давояна. Созданная Размиком Давояном литература - своеобразный путь к человеку и человечности, изначально созвучный времени и действительности", - отметил Саркисян.

Кроме родственников, президент Армении выразил соболезнования и товарищам Давояна по литературному цеху, а также ценителям его творчества.

Давоян стал членом Союза писателей СССР в 1964 году, в 1989 году его избрали депутатом Верховного совета Армянской ССР. Поэт также был главой Союза писателей Армении с 1994 по 1996 годы. С 1999 по 2003 годы, во время президентства Роберта Кочаряна, был советником главы государства.

Давоян является автором более 60 книг, шесть из которых опубликованы им на русском языке.