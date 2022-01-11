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В Армении умер поэт, член Союза писателей СССР Размик Давоян

Ему был 81 год
Размик Давоян Александра Краснова/ТАСС
Описание
Размик Давоян
© Александра Краснова/ТАСС

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Член Союза писателей СССР, бывший руководитель Союза писателей Армении, поэт и общественный деятель Размик Давоян умер в Ереване во вторник на 82-м году жизни. Как сообщила пресс-служба аппарата президента республики, Армен Саркисян выразил соболезнования родным и близким писателя.

"Я испытываю глубокую боль, вместе с многочисленными соотечественниками скорбя об утрате одного из лучших представителей нашей новейшей литературы, поэта и общественного деятеля Размика Давояна. Созданная Размиком Давояном литература - своеобразный путь к человеку и человечности, изначально созвучный времени и действительности", - отметил Саркисян.

Кроме родственников, президент Армении выразил соболезнования и товарищам Давояна по литературному цеху, а также ценителям его творчества.

Давоян стал членом Союза писателей СССР в 1964 году, в 1989 году его избрали депутатом Верховного совета Армянской ССР. Поэт также был главой Союза писателей Армении с 1994 по 1996 годы. С 1999 по 2003 годы, во время президентства Роберта Кочаряна, был советником главы государства.

Давоян является автором более 60 книг, шесть из которых опубликованы им на русском языке.

Теги
АрменияСаркисян, Армен Варданович
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