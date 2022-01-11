Кунсткамера откроет новую постоянную экспозицию в день 350-летия с рождения Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии Российской академии наук, преемник первого российского государственного публичного музея - знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году, откроет новую постоянную экспозицию в день 350-летия с рождения императора - 9 июня 2022 года. Об этом на пресс-конференции, проведенной ТАСС во вторник, сообщил директор музея Андрей Головнев.

"Проект, который мы сейчас осуществляем и который откроется 9 июня, уникален - такого никогда не было. Мы воссоздаем то, на что наслоились многие эпохи, дизайны последующих эпох и времени - были и пожары, и перемещения, и постройка нового корпуса, был советский период, когда все изменено было. Мы достаем из архивов Кунсткамеры для реконструкции лучшее из ее экспозиций. Мы начинаем год, который у нас, в Кунсткамере, получается Годом Петра Великого", - сказал Головнев.

Новая экспозиция "Петровская Кунсткамера" создается на первых двух этажах башни исторического здания музея - одного из самых известных символов города. В ней подлинные экспонаты будут дополняться элементами современного дизайна. Как рассказал главный дизайнер проекта Денис Куканов, на первом этаже будет Teatrum mundi, то есть "театр мира", когда "вся Вселенная - в одном пространстве". В галерее второго этажа башни разместятся предметы из коллекций, собранных во время первых академических экспедиций и первых российских кругосветных путешествий.

На первом этаже башни будет три кабинета - три "портала" в мир основателей Кунсткамеры, добавил Головнев. "Это Петр Великий и "портал" в мир Петра; это Фредерик Рюйш, один из наставников [императора], именно Петру он посчитал возможным передать свою абсолютно уникальную (анатомическую - прим. ТАСС) коллекцию, которая до сих пор хранится у нас, и третий - это Иоганн Шумахер, он был и обербиблиотекарем, и смотрителем Кунсткамеры, и секретарем канцелярии Академии наук", - отметил директор музея.

В новую экспозицию войдут и предметы из фондов Кунсткамеры, "которые никто никогда не видел - только посетители XVIII века", рассказала журналистам главный хранитель фондов музея Наталья Копанева. В их числе - медное ядро, присланное Петром Первым из Персидского похода и поступившее в Кунсткамеру в 1723 году; бутылка с порохом, ставшая трофеем при осаде шведским войском Тихвинского монастыря в 1613 году и отправленная в музей как свидетель русской победы; реплика гипсовой посмертной маски Петра Первого и посмертная гипсовая маска шведского короля Карла XII. "В маске есть след от пули, от которой Карл погиб. Насколько мне известно, слепков с маски Карла XII всего три: в Швеции, в Британском музее и у нас", - отметила Копанева.

"Мы восстанавливаем тот облик и тот дизайн, который первоначально был свойственен, например, анатомической коллекции. Мы восстанавливаем фрагмент анатомического театра и собираем примерно те композиции, которые существовали во времена Рюйша, в подлиннике. В этом отношении <…> мы восстанавливаем тот облик, в котором Кунсткамера начинала свой жизненный путь", - добавил Головнев.

Другие события к юбилею Петра Великого

Открытие новой экспозиции будет сопровождаться проведением целой серии мероприятий. "Здесь состоится первая ассамблея Альянса ранних универсальных музеев", - рассказал Головнев, выразив надежду, что событие пройдет в очном формате на фоне ситуации с коронавирусом.

Кроме того, в Кунсткамере - и впервые в Петербурге - в конце мая пройдет Всемирный конгресс антропологов и этнологов. "Основная тема конгресса - "Мир в движении". Имеются в виду и коммуникации, и миграции, и вся та стремительная динамика, которая в сегодняшнем мире существует", - отметил директор музея.

Новая экспозиция будет открыта в Кунсткамере осенью этого года - к дате принятия Петром титула императора. "Мы очень надеемся, что Имперский зал, в котором будет экспозиция "Многонародная Россия", будет открыт в этом же году осенью", - отметил директор музея.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения.