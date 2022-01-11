Пермский театр оперы и балета открыл фестиваль "Золотая маска" в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. XXVIII фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открылся во вторник в Москве Вечером одноактных балетов Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

"С большой радостью от лица министерства культуры вас приветствую и поздравляю с открытием конкурсной программы Российской национальной театральной премии "Золотая маска - 2022". Сегодня уже никто не скажет, что это праздник двух столиц: практически половина конкурсантов - это региональные театры, что очень важно", - заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на открытии фестиваля в театре "Новая опера".

По ее словам, региональные театры демонстрируют высокий художественный уровень. "Важно также то, к чему мы все стремимся - достижение высочайшего художественного результата. И художественный уровень, который демонстрируют наши региональные театры, в первую очередь наших крупных региональных театральных столиц - Перми, Новосибирска, Казани, Воронежа, впечатляет, убеждает", - добавила Манилова. Она отметила, что впереди у "Золотой маски" - большой путь открытий, новых идей и новых имен.

Генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина в свою очередь поблагодарила экспертов за колоссальный труд по отбору лучших спектаклей по всей стране, Минкультуры и правительство Москвы, партнеров фестиваля за поддержку театра и театрального сообщества. "Я очень горжусь тем, что мы открываемся именно Пермским театром, у которого номинировано четыре спектакля. Я желаю всем успешных премьер, успешных премьер именно в Москве", - сказала она.

Вечер одноактных балетов, которым открылся фестиваль, включает постановки "Озорные песни", "Когда падал снег" и "Концерт №5". Балет "Озорные песни" в постановке Антона Пимонова отмечен экспертами "Золотой маски" в трех номинациях: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа балетмейстера/хореографа", "Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре". Балет "Когда падал снег" хореографа Дагласа Ли получил премию "Золотая маска" в 2016 году, а балет "Концерт №5" Пимонова вошел в лонг-лист премии 2022 года.

Директор Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Довлет Анзароков заявил, что для театра огромная честь открывать фестиваль в этом году. Он отметил, что гастроли этого театра в Москву на "Золотую маску" на протяжении большого количества лет стали доброй традицией для труппы и выразил надежду, что и для московского слушателя эта встреча также станет доброй традицией.

О фестивале и премии

Еще одну постановку Пермского театра оперы и балета - оперу "Любовь к трем апельсинам" режиссера Филиппа Григорьяна - представят 13 января на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Эта опера отмечена в семи номинациях. 12 января жюри музыкального театра также увидит балет Postscript продюсерской компании MuzArts, ставший результатом работы хореографов Соль Леон и Пола Лайтфута. В постановке, в частности, приняли участие солисты балетной труппы Большого театра Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Денис Савин. Воронежский театр оперы и балета 15 января покажет свою версию оперы "Свадьба Фигаро" в постановке режиссера Михаила Бычкова.

В целом программа фестиваля этого года включает 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций. Имена лауреатов будут определены решением двух составов жюри, в которые вошли известные режиссеры, актеры, художники, хореографы, дирижеры и драматурги, в том числе Адольф Шапиро, Лариса Гоголевская, Юрий Квятковский, Дарья Мороз, Виталий Коваленко. В 2022 году фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" пройдет 20 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

Программу фестиваля дополнят внеконкурсные проекты, среди них, в частности, программа "Маска плюс", включающая экспериментальные и неординарные спектакли из городов России, "Детский weekend" с постановками для детей всех возрастов, "Золотая маска online", проект Russian case, адресованный зарубежным продюсерам и критикам. В рамках программы "Лучшие спектакли в городах России" в 2022 году запланированы проекты в Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Череповце, Нижнем Новгороде, Норильске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Самаре, Улан-Удэ, Шатуре. А в рамках программы "Лучшие спектакли за рубежом" ожидаются гастроли российских спектаклей в Эстонии, Латвии и Израиле.