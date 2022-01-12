Гергиев и оркестр Мариинского театра отметят 150-летие Скрябина на фестивале "Зарядье"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра 22 января выступит под управлением Валерия Гергиева в Москве с программой, приуроченной к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе благотворительного фонда Гергиева.

Дневной концерт пройдет в рамках фестиваля "Зарядье" в одноименном концертном зале и организован совместно с Первым международным музыкальным фестивалем А. Н. Скрябина. "На концерте прозвучат произведения Александра Скрябина: "Мечты", "Поэма экстаза", Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор, где солистом выступит художественный руководитель фестиваля А. Н. Скрябина пианист Борис Березовский", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль "Зарядье" под художественным руководством Гергиева продолжит вечернее выступление оркестра Мариинского театра и маэстро. В программе - вступление к опере "Парсифаль" Рихарда Вагнера, "Море" Клода Дебюсси, симфоническая поэма "Жизнь героя" Рихарда Штрауса.

На следующий день, 23 января, москвичей и гостей столицы "ждет поистине доброе утро", отметили организаторы смотра. Симфонический оркестр Мариинского театра исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Иоганнеса Брамса, где будет солировать Денис Мацуев. Также прозвучит Пятая симфония Густава Малера.

Александр Скрябин (1872-1915) - русский композитор и пианист, автор музыкальных поэм "Прометей", "К пламени" и других. Скрябин первым в мире придумал концепцию свето-цветозвука: визуализировал мелодию с помощью цвета.