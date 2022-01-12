Британский пианист Барри Дуглас даст концерт в Москве 17 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Победитель VIII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, британский пианист Барри Дуглас 17 января даст концерт в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), с которым выступит маэстро.

"Пианист Барри Дуглас выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана он представит программу, в которой прозвучат произведения Людвига ван Бетховена", - рассказали в пресс-службе.

Гостей ждут увертюра "Кориолан", Фортепианный концерт №5 и Третья симфония ("Героическая").

Известность пришла к уроженцу Белфаста после участия в VIII Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве в 1986 году, где он был удостоен золотой медали. С тех пор он активно выступает, в том числе в качестве дирижера, делает записи. Дуглас также преподает, он почетный профессор Королевского музыкального колледжа в Лондоне.