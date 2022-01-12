Национальный молодежный симфонический оркестр выступит к столетию Московской филармонии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) поздравит Московскую филармонию со столетием двумя концертами 14 и 15 января. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

"2022 год для Российского национального молодежного симфонического оркестра начнется с программы, приуроченной к столетию Московской филармонии", - рассказали в филармонии, на базе которой создан и работает коллектив. Концерт 14 января состоится в "Филармонии-2", а 15 января - в Зале им. П. И. Чайковского.

Для выступлений выбран Тройной концерт Бетховена. "Именно эта партитура вместе с "Классической" симфонией Прокофьева звучала в Большом зале консерватории в день празднования 50-летия Московской филармонии, 30 марта 1972 года. Тогда триумвират солистов составили крупнейшие музыканты XX века - Святослав Рихтер, Давид Ойстрах и Мстислав Ростропович, а оркестром филармонии дирижировал Кирилл Кондрашин. Запись концерта вошла в золотой фонд русского исполнительского искусства", - подчеркнули организаторы.

На этот раз солировать будут пианист Константин Лифшиц, скрипач Вадим Репин и виолончелист Александр Князев. За пульт встанет австрийский дирижер Саша Гетцель. Во втором отделении прозвучит Третья симфония Брамса.

Документ об организации филармонии в Москве был подписан наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским в октябре 1921 года. Торжественное открытие филармонии состоялось 29 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории.