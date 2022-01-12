Концерт в Исаакиевском соборе Петербурга посвятили памяти певицы Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Концерт памяти выдающейся оперной певицы Елены Образцовой, ушедшей из жизни семь лет назад, состоялся в среду в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе музея-памятника, вечер открыл цикл музыкальных событий, посвященный врачам и медработникам.

"В программе памятного вечера <…> - романсы и хоровые сочинения Глинки, Варламова, Даргомыжского, Чайковского, Гречанинова, Рахманинова, Свиридова, Гаврилина, а также русские народные песни", - рассказали в музее. В Исаакиевском соборе напомнили, что Образцова была глубоко верующим человеком и считала свой талант даром Божьим. В ее репертуаре были духовные сочинения многих композиторов.

На мероприятие пригласили сотрудников комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также врачей и медработников подведомственных комитету учреждений. Концерт возглавил художественный руководитель и главный дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга - заслуженный артист России Владимир Беглецов.

11 января концерт памяти Образцовой "Душе твоей, Елена" состоялся в Ротонде Мариинского дворца - певица любила выступать в этом зале. Как сообщили в пресс-службе петербургского парламента, на вечере выступили знаменитые петербургские оперные певцы, а также победители и лауреаты Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Спикер заксобрания Александр Бельский отметил, что концерт является "данью уважения и любви к одной из величайших певиц в истории России" (его обращение зачитал депутат Александр Ржаненков).

Ржаненков напомнил, что Образцова провела детство в блокадном Ленинграде и это наложило отпечаток на всю ее жизнь и творчество. "Нам посчастливилось жить в одно время с ней и восхищаться ее талантом", - привели слова депутата в пресс-службе городского парламента.

О певице

Народная артистка СССР Елена Образцова (1939-2015) - русская оперная певица, прославившаяся как эталонное меццо-сопрано и один из величайших голосов за всю историю Большого театра СССР. Ее исполнение многих партий в операх Джузеппе Верди, Камиля Сен-Санса, Модеста Мусоргского, Пьетро Масканьи, а также многочисленных шедевров камерной музыки было признано выдающимся как в России, так и за рубежом. Она выступала на всех ведущих оперных сценах мира.

В Петербурге в 1999 году Образцова основала Международный конкурс молодых оперных певцов, который пользуется большим авторитетом в музыкальном мире. Традиции вокального искусства певицы продолжает созданная ею при поддержке правительства Санкт-Петербурга и руководства Большого Гостиного двора Международная академия музыки Елены Образцовой.