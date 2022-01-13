В Петербурге труппа Приморской сцены Мариинского театра покажет три балетные сказки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра открывает в четверг традиционные зимние гастроли в Петербурге. В течение 11 дней на сценах Мариинки будут показаны три хореографические сказки, где выступят и солисты петербургской труппы.

"Мы следуем пути, который еще в 2016 году определил художественный руководитель Валерий Абисалович Гергиев, который считает, что грани между Приморской сценой и Мариинским театром в Санкт-Петербурге должны постепенно стираться. Поэтому мы интегрировали в наши составы солистов из труппы Мариинского театра, которые танцуют вместе с солистами Приморской сцены. В этом направлении мы будем двигаться дальше: это практически одна труппа, одна большая театральная семья", - сказал журналистам главный балетмейстер Приморской сцены Эльдар Алиев. В спектаклях гостей примут участие солисты петербургской труппы Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина, Виктор Кайшета, Никита Корнеев.

Гастроли начнутся с показов на Новой сцене "Спящей красавицы" Петра Чайковского и Мариуса Петипа. На исторической сцене будет показан "Корсар", поставленный Эльдаром Алиевым с использованием фрагментов хореографии Петипа. За дирижерский пульт встанет Антон Торбеев.

В Мариинском-2 четырежды пройдет балет Эльдара Алиева "Тысяча и одна ночь", ставший визитной карточкой Приморской сцены.

Как отметил главный балетмейстер, гастрольные показы этого спектакля приурочены к 100-летию со дня рождения автора музыки балета - азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Продирижирует спектаклями Эйюб Кулиев.

Гости представят петербуржцам новые имена, которые ранее не исполняли на гастролях ведущих партий. Алексей Голубов исполнит партию Принца в "Спящей красавице", а японская артистка Саки Нисида - партию Шехерезады в "Тысяче и одной ночи".