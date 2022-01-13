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Нови-Сад провозгласили столицей европейской культуры

Первоначально этот сербский город выбрали культурной столицей Европы 2021 года, но 23 декабря 2020 года Европарламент принял предложение Еврокомиссии отложить срок его полномочий до 2022 года из-за пандемии

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Сербский город Нови-Сад провозглашен столицей европейской культуры на 2022-й год. Торжественная церемония передачи титула прошла в четверг в здании Национального театра в Нови-Саде. Трансляцию мероприятия ведет национальное телевидение Сербии.

"Не существует города, который бы больше заслуживал этого звания и в котором есть больше потенциала, чем в Нови-Саде, чтобы высоко поднять европейский флаг молодежи и культуры. Нови-Сад - центр креативности, совершенства и инноваций. <...> Особенно важен титул, который с гордостью носит Нови-Сад, для поддержки и продвижения труда, таланта и знаний" - заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, закрывая церемонию.

Премьер отметила, что Нови-Сад является одним из лидирующих городов страны по привлечению инвестиций и одним из крупнейших молодежных и научных центров.

Мероприятие открылось полуторачасовым концертом, после которого к собравшимся обратились министр культуры Сербии Майа Гойкович, а также представители ЕС и руководство Нови-Сада.

Нови-Сад - второй по величине город Сербии, который является административным центром автономного сербского края Воеводина. Город был основан в 1694 году и в период османского ига являлся центром сербской культуры на территории Австро-Венгрии. Город, расположенный на двух берегах Дуная, в стране поэтично называют "сербскими Афинами".

Звание столицы европейской культуры присуждает комиссия ЕС. Каждый год совет министров ЕС официально назначает европейские столицы культуры, уже было назначено более 40 городов. Первоначально Нови-Сад был выбран культурной столицей Европы 2021 года, однако 23 декабря 2020 года Европейский парламент принял предложение Европейской комиссии отложить срок его полномочий до 2022 года из-за пандемии. Столицами европейской культуры в 2021 году оставались Риека (Хорватия) и Голуэй (Ирландия).

Теги
СербияБрнабич, Ана
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