Нови-Сад провозгласили столицей европейской культуры

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Сербский город Нови-Сад провозглашен столицей европейской культуры на 2022-й год. Торжественная церемония передачи титула прошла в четверг в здании Национального театра в Нови-Саде. Трансляцию мероприятия ведет национальное телевидение Сербии.

"Не существует города, который бы больше заслуживал этого звания и в котором есть больше потенциала, чем в Нови-Саде, чтобы высоко поднять европейский флаг молодежи и культуры. Нови-Сад - центр креативности, совершенства и инноваций. <...> Особенно важен титул, который с гордостью носит Нови-Сад, для поддержки и продвижения труда, таланта и знаний" - заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, закрывая церемонию.

Премьер отметила, что Нови-Сад является одним из лидирующих городов страны по привлечению инвестиций и одним из крупнейших молодежных и научных центров.

Мероприятие открылось полуторачасовым концертом, после которого к собравшимся обратились министр культуры Сербии Майа Гойкович, а также представители ЕС и руководство Нови-Сада.

Нови-Сад - второй по величине город Сербии, который является административным центром автономного сербского края Воеводина. Город был основан в 1694 году и в период османского ига являлся центром сербской культуры на территории Австро-Венгрии. Город, расположенный на двух берегах Дуная, в стране поэтично называют "сербскими Афинами".

Звание столицы европейской культуры присуждает комиссия ЕС. Каждый год совет министров ЕС официально назначает европейские столицы культуры, уже было назначено более 40 городов. Первоначально Нови-Сад был выбран культурной столицей Европы 2021 года, однако 23 декабря 2020 года Европейский парламент принял предложение Европейской комиссии отложить срок его полномочий до 2022 года из-за пандемии. Столицами европейской культуры в 2021 году оставались Риека (Хорватия) и Голуэй (Ирландия).