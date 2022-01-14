РНБ получит в дар рукопись романа военного министра Временного правительства Верховского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) получит в пятницу в дар рукопись романа военного министра Временного правительства Александра Верховского. Торжественный акт передачи рукописи пройдет в рамках конференции, посвященной 208-й годовщине со дня открытия Императорской публичной библиотеки, сообщила пресс-служба РНБ.

"Роман называется "На трудном перевале: Хроника из эпохи 1914-1918 годов". Машинописный текст этого произведения содержит многочисленные личные правки автора - участника тех событий", - рассказали в пресс-службе, добавив, что в церемонии примет участие правнук автора романа Николай Файзрахманов.

В сложной и противоречивой судьбе последнего военного министра старой России Александра Верховского (1886-1938) как в зеркале отразилась вся трагическая и противоречивая эпоха первой половины ХХ века: выпускник Николаевской академии Генштаба, георгиевский кавалер, военный министр Временного правительства, комбриг Красной армии и профессор Академии Генерального штаба РККА. Он был автором первого советского учебника "Тактика". В 1938 году Александр Верховский был репрессирован и расстрелян. В 1956 году его реабилитировали.

Автобиографическая книга "На трудном перевале" была написана в перерыве между арестами в 1935-1936 годах. Ее рукопись, которую удалось сберечь сыну военачальника, в 2018 году была напечатана в московском издательстве "Вече". Книга будет представлена во время церемонии.

О конференции

Конференция посвящена перспективам развития информационного комплекса РНБ. В ходе мероприятия прозвучат доклады о виртуальных ресурсах отдела рукописей, об особенностях архивохранилищ в современном информационном пространстве, о традициях партнерства РНБ.

РНБ имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, хранит национальную память, сохраняет культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям. Ее фонды насчитывают около 40 млн единиц хранения, в том числе и на электронных носителях. За минувший год библиотеку посетило свыше 800 тыс. читателей и более 10 миллионов удаленных пользователей.