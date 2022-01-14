ГИТИС представит два издания в честь 400-летия со дня рождения Мольера

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС отметит 400-летие Мольера изданием книги Карла Манциуса и сборником новых и старых переводов "Мизантропа", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе театрального вуза.

"В год 400-летия великого французского комедиографа читателям представят книгу Карла Манциуса "Мольер. Театры, публика, актеры его времени" и сборник шести разных переводов "Мизантропа", - отметили в пресс-службе.

Впервые книгу датского автора Карла Манциуса о Мольере перевел на русский язык театральный режиссер, педагог ГИТИСа Федор Каверин в 1922 году. Оригинальный текст содержит большое количество редких зарубежных источников, неоднозначных для перевода. Спустя 100 лет Издательство ГИТИС выпускает отредактированное издание, где впервые переведены все сноски оригинала и исправлены неточности перевода. Книга выйдет в начале февраля.

В июне издательство выпустит сборник шести переводов пьесы "Мизантроп". В числе авторов Сергей Самойленко, Дмитрий Быков, Михаил Донской, Татьяна Щепкина-Куперник, Василий Курочкин, Иван Елагин. Как отмечают в вузе, режиссерский замысел театральной постановки зарубежного автора напрямую зависит от выбора перевода оригинального текста.

Также 5 февраля в Учебном театре ГИТИС студенты актерского факультета сыграют премьеру "Мизантропа" в постановке Сергея Посельского. Кроме того, в планах вуза - запуск конкурса современных комедий.