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В Екатеринбурге создадут мультимедийный комплекс, посвященный творчеству Дягилева

На реализацию этого проекта Фонд президентских грантов выделил 4 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Мультимедийный комплекс, посвященный творчеству русского театрального и художественного деятеля, организатора "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева" Сергея Дягилева, планируется создать в Екатеринбурге при поддержке Фонда президентских грантов в объеме 4 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС один из организаторов проекта "Время Дягилева" и директор "Лицея имени С.П. Дягилева" Елена Трофимова.

В марте этого года отмечается 150 лет со дня рождения импресарио, критика, издателя, организатора выставок, пропагандиста русского искусства, основателя и бессменного руководителя Ballets Russes Сергея Дягилева.

"Мы собираемся создавать мультимедийный комплекс - музей плюс библиотека - посвященный Сергею Павловичу Дягилеву. И буквально вчера вечером мы получили сообщение, что Фонд президентских грантов выделил нам грант на этот проект в размере 4 млн рублей", - рассказала Трофимова.

В рамках проекта "Время Дягилева", стартующего в Свердловской области в этом году, также пройдут премьеры балетных спектаклей, выставки, мастер-классы хореографов и постановщиков, открытая международная конференция "Наследие С. П. Дягилева", организованная в партнерстве с фондом "Культурные сезоны" (Москва), олимпиада и диктант - всего не менее 16 крупных мероприятий, сообщила Трофимова.

"Мы постараемся запустить олимпиаду через сеть государственных муниципальных библиотек, чтобы этот проект был не только локальным. Если получится, мы даже в принципе, может быть, выйдем на проект с Президентской библиотекой и запустим [дягилевскую олипмиаду] на всю Российскую Федерацию" - добавил гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов.

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