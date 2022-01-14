В США снимут сериал по мотивам фильма Юрия Быкова "Дурак"

ТАСС, 14 января. Американская киностудия MGM (Metro Goldwyn Mayer) купила права на фильм российского режиссера Юрия Быкова "Дурак" (2014), чтобы снять по его мотивам англоязычный сериал. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.

По его данным, сериал получил название "Коллапс" (Collapse). Над картиной будет работать команда, возглавляемая Алексом Резником, Лоренсом Бендером и Кевином Брауном. Продюсерами проекта являются генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов и генпродюсер компании Star Media Влад Ряшин.

Социальная драма "Дурак" режиссера Юрия Быкова, отмеченная призами фестиваля в Локарно и "Кинотавра", вышла в прокат 11 декабря 2014 года. Фильм рассказывает о простом сантехнике Никитине, который пытается спасти 800 человек, живущих в старом общежитии. По зданию пошла огромная трещина - рухнуть оно может за ночь. Чтобы предотвратить аварию, Никитин врывается на корпоратив местных чиновников и пытается их убедить в том, что нужно срочно эвакуировать жителей. Погрязшие в коррупции чиновники пытаются снять с себя какую-либо ответственность за жизнь людей.

Главную роль в фильме исполнил актер МХТ имени Чехова Артем Быстров, удостоенный награды за лучшую мужскую роль на кинофестивале в швейцарском Локарно. В картине также сыграли Наталья Суркова, Дарья Мороз, Юрий Цурило, Борис Невзоров, Сергей Арцибашев и другие актеры. Съемки фильма проходили в Туле. Сценарий, как и музыку к нему, написал сам Юрий Быков.

Премьера картины состоялась на 25-м Открытом российском фестивале "Кинотавр" в июне 2014 года. Там Быков получил приз имени Григория Горина за лучший сценарий и диплом Гильдии кинокритиков и киноведов "за бескомпромиссность художественного высказывания". Фильм "Дурак" стал также победителем зрительского голосования.