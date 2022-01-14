В Липецкой области пройдет выставка картин членов семьи Семенова-Тян-Шанского

ТАСС, 14 января. Сотрудники музея-усадьбы российского географа Петра Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области разработали к 195-летию со дня рождения ученого проект сохранения художественного наследия членов его семьи, среди которых много профессиональных художников. Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор музея-усадьбы Галина Нестерова.

"У нас готовится проект "Художественное наследие Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского", потому что он был не только коллекционером, но и многие члены семьи были художественно одарены. И собрать коллекцию художественного наследия, которое оставила эта семья, кажется нам интересным", - сказала она.

Она уточнила, что 14 января отмечается 195 лет со дня рождения российского географа и ботаника Петра Семенова-Тян-Шанского. К юбилейной дате приурочен ряд мероприятий с Русским географическим обществом, Фондом наследия ученого и музеем "Государственный Эрмитаж".

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Фонда наследия ученого Владимир Семенов-Тян-Шанский, в семье живописи учились все дети географа и ботаника - Андрей, Ольга, Вениамин, Валерий, а также внучка Вера. Почти все рисовали профессионально, многие их работы хранятся в частных и музейных собраниях. "Картин много, порядка 500, предстоит их систематизировать, написать научный труд, составить каталог, а из того, что можно собрать - провести выставку. Таким образом мы хотим отдать дань Петру Петровичу и его любви к искусству", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первичную выставку картин членов семьи Семенова-Тян-Шанского планируют провести в 2022 году, а весь проект завершить к 200-летию ученого.

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский путешественник, географ, ботаник, государственный и общественный деятель, уроженец деревни Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Более 40 лет возглавлял Императорское Русское географическое общество, организовал первую перепись населения России в 1897 году, был президентом Русского энтомологического общества, собрал, систематизировал, описал и передал в дар Петербургскому Зоологическому музею энтомологическую коллекцию из 700 тыс. экземпляров. В конце жизни передал Императорскому Эрмитажу коллекцию в 750 картин и 3 500 гравюр европейских авторов XVI-XVIII веков. В честь ученого названы около 100 новых форм растений и животных, ряд географических объектов в Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене.