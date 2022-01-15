Театр имени Веры Комиссаржевской представит новое прочтение чеховской пьесы "Дядя Ваня"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Новое прочтение чеховской пьесы "Дядя Ваня" представит в субботу Академический театр имени Веры Комиссаржевской на премьере спектакля "Моя дорогая H l ne". Такое название оказалось принципиально важным для постановщика спектакля Романа Габриа, одного из самых востребованных режиссеров нового поколения.

"Мне хотелось бы взглянуть на пьесу под другим углом зрения. И я свой интерес сместил с дяди Вани на Елену, супругу Александра Серебрякова. Мне показалось интересным решать сюжет через женскую историю, исследовать что происходит внутри и в душе женщины в разные периоды ее жизни. Это никак не противоречит пьесе - я ничего не менял местами, просто решил подсмотреть сквозь оконные рамы, сквозь дверь этого дома за женщиной: как она живет, как она переживает то, что происходит между мужчинами вокруг нее, то, что происходит с ней", - рассказал режиссер журналистам. Названием спектакля он сделал реплику из этой пьесы.

В спектакле играют в основном молодые артисты труппы, которые находятся в возрасте чеховских героев. Основным пространством, в котором происходит действие, станет спальня супругов Серебряковых, в которой не очень много тепла - и с точки зрения энергии, и с точки зрения любви. То есть зрители попадут не на представление, они будут наблюдать за жизнью этого дома, станут свидетелями "нескольких дней из деревенской жизни".

Сценографом спектакля выступил Анвар Гумаров, наполнивший сценическое пространство оттенками импрессионизма. Костюмы выполнили по эскизам Елены Жуковой.