Фестиваль "Моцарт и его круг" открылся в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 15 января. /ТАСС/. Фестиваль "Моцарт и его круг", который состоит из трех концертов, открылся в субботу вечером в Ульяновске. Как сообщила журналистам министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, музыкальное событие приурочено к годовщине со дня рождения знаменитого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, которая будет отмечаться 27 января.

"Приятно, что мы открываем 2022 год концертами фестиваля и присоединяемся к мировой практике проведения зимних фестивалей в честь дня рождения гениального австрийского композитора", - сказала она.

Программа фестиваля включает три концерта Ульяновского государственного академического симфонического оркестра "Губернаторский". Каждый из них пройдет под управлением разных дирижеров - Фабио Мастранджело, Юрия Ткаченко и Сергея Кисса. Каждый из них представит публике свой взгляд на Моцарта и видение его музыки. Для зрителей будут исполнены главные произведения композитора, в их числе триада последних его симфоний - №39, 40, 41, "Маленькая ночная серенада", оперные увертюры. Кроме того, в концертную программу включены оперные увертюры Антонио Сальери и "Моцартиана" Петра Чайковского.

В субботу на открытии фестиваля Фабио Мастранджело выступил как дирижер и ведущий. Перед началом двух последующих концертов, которые пройдут 18 и 20 января, запланированы лекции музыковеда и кандидата искусствоведения Ирины Кривошеевой "Моцарт и Сальери. Правда и вымысел" и "Моцарт: путь в бессмертие". Арии из опер "Идоменей, царь Критский", "Свадьба Фигаро", "Так поступают все женщины", "Волшебная флейта" исполнят солисты ульяновской филармонии Елена Рождественская и Маргарита Долгоненкова. 20 января концертная симфония для скрипки и альта с оркестром прозвучит с участием петербургских солистов - скрипачки Сандры Шиндер и альтиста Дмитрия Якубовского.

Инициатором проведения фестиваля стал дирижер и пианист Фабио Мастранджело, который возглавил в новом творческом сезоне Ульяновский симфонический оркестр "Губернаторский". Мастранджело уточнил, что в дальнейшем фестиваль будет продолжен. "Конечно, будет продолжение. <…> Дай бог, зал будет жить долго, его строили очень хорошо, на века. И пока я жив, фестиваль будет", - сказал он.

О Моцарте

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791) родился 27 января 1756 года в Зальцбурге (Австрия). Он оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Это самый молодой член Болонской филармонической академии (с 1770 года) за всю ее историю, а также самый молодой кавалер ордена Золотой шпоры (1770).