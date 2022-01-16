Народная артистка СССР Людмила Семеняка отмечает юбилей

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балерине, народной артистке СССР, балетмейстеру-репетитору Большого театра России Людмиле Семеняка в воскресенье исполняется 70 лет. Юбилейный день рождения она отметит в зрительном зале Исторической сцены Большого театра, где в ее честь будет показан балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича. Об этом сама именинница сообщила в интервью ТАСС.

"Большой театр приготовил мне сюрприз. В мою честь пройдет спектакль "Лебединое озеро", который я больше всего танцевала и с которым объездила все сцены мира", - сказала Семеняка.

Она отметила, что с именно с "Лебединого озера" началась ее профессиональная биография балерины. "Я начинала с "Лебединого озера". Когда я была приглашена в Большой театр Юрием Николаевичем Григоровичем (тогда главный балетмейстер Большого театра), это был мой первый спектакль. Всю жизнь со мной этот балет. Это - главный балет для балерины, символ моей жизни", - заявила собеседница агентства.

"Я очень благодарна руководству Большого театра, что сегодня мне устроят замечательный праздник балета, артистам, которые в честь меня будут танцевать. Что может быть прекраснее такого сердечного поздравления? Это моя труппа, мой родной дом. Я просто счастлива", - призналась артистка.

Она уточнила, что сейчас занимает пост балетмейстера-репетитора. "Я считаю себя педагогом-репетитором. У меня совсем молодые ученицы и мои прежние ученики. Я работаю, репетирую с ними, и это очень интересно. Кстати, моя ученица известная балерина Анна Никулина будет исполнять партию Одетты-Одиллии в сегодняшнем "Лебедином озере". В других главных партиях выступят Артем Овчаренко (принц Зигфрид), Михаил Лобухин (Злой гений) и Иван Сорокин (Шут)", - добавила именинница.

Поздравление от Григоровича

Поздравление в адрес Людмилы Семеняка направил хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович, который в своем послании оценил творческий путь балерины.

"В труппу Большого балета Людмила Семеняка пришла, во-первых, балериной, во-вторых, балериной ленинградской школы. Это в ней изначально привлекло и было зримо выражено. Но она несла в себе и нечто сверх очевидного: восторг жизни и профессии, упоение каждым мгновением сценического существования. Она, как дитя, радовалась возможностям танца, открываемым в классе с Галиной Улановой и Мариной Семеновой. Она буквально сияла в любом из балетов Чайковского, Глазунова и Адана, да и в современной хореографии, прибавлявшей тревог и трагических открытий ее гармоничному миру. Все, чего она касалась, одухотворялось восторженной и немного нервной балеринской природой", - написал Григорович.

Он напомнил один, с его точки зрения, знаковый эпизод. "Однажды Марина Тимофеевна Семенова, проходя за кулисами, на мгновение замерла - в этот момент на сцене, как обычно бывает, что-то проверяла или просто разогревалась, готовилась Люда. Семенова остановила зоркий взгляд на какой-то позе. "Хороша!" - сказала она и проследовала дальше", - рассказал Григорович.

По его словам, "Семеняка никогда не надеялась только на это "Хороша!", только на собственные, щедрые от рождения данные". "Она погружалась в огромную и неизвестную ей работу Большого театра тех лет - 1970-х годов. Она выступала в очень насыщенном контексте, еще танцевали все наши звезды той поры, более того, были в расцвете. Семеняка влилась в труппу на равных со всеми и совершила восхождение. По ней можно было понять, что способна индивидуальность прирастить к классической партии или современной роли. Двигаясь в общей академической традиции и освоив огромный классический репертуар, Семеняка многое создала впервые: Джульетту в "Ромео и Джульетте", Анастасию в "Иване Грозном", Риту в "Золотом веке", Леди Макбет в "Макбете", Геро и Беатриче в "Любовью за любовь", Роксану в "Сирано де Бержераке", Даму сердца в "Фантазии на тему Казановы" и особенно любимую ею Валентину в "Ангаре". Собственно, ее успехи, следовавшие быстро, никого не удивляли. Оставалось удивляться ее способности одухотворять личным присутствием и дуновением новый материал любой сложности", - оценил балетмейстер.

"Так и родилась на наших глазах крупнейшая русская балерина Людмила Семеняка. Она - в истории Большого театра и по-прежнему в наших сердцах", - говорится в поздравлении Григоровича.

О балерине

Людмила Семеняка родилась 16 января 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1970 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой). В 1970-1972 годах была артисткой балетной труппы Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр, Санкт-Петербург).

С 1972 по 1998 год - солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра. Среди исполненных ею партий: Китри в "Дон Кихоте" и Никия в "Баядерке" Людвига Минкуса, Жизель в одноименном балете Адольфа Адана, Одетта-Одиллия в "Лебедином озере" и Мари в "Щелкунчике" Петра Чайковского, Раймонда в одноименном балете Александра Глазунова, Зарема в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Фригия в "Спартаке" Арама Хачатуряна, Валентина в "Ангаре" Андрея Эшпая, Ширин в "Легенде о любви" Арифа Меликова.

Людмила Семеняка также сотрудничала с Парижской оперой, Королевским Шведским балетом, театром "Колон" (Буэнос-Айрес, Аргентина) и др.

В 1998 году завершила карьеру балерины. С 2002 года по настоящее время является педагогом-репетитором Большого театра. Под ее руководством репетировала народная артистка РФ Светлана Захарова, сейчас в ее классе первые солистки Анастасия Меськова и Дарья Хохлова, солистка Виктория Якушева и другие балерины.

Людмила Семеняка - народная артистка СССР (1986). Удостоена премии Ленинского комсомола (1976), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977). Является лауреатом Международного конкурса артистов балета в Москве (1969), Международного балетного конкурса в Варне (Болгария, 1972), Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета в Москве (1972), Международного конкурса артистов балета в Токио (Япония, 1976).