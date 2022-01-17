В Москве откроется зимний фестиваль искусств Башмета

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери - классика фестивалей народного артиста СССР Юрия Башмета - в понедельник откроет III Зимний международный фестиваль искусств в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).

"Задаст тональность всему фестивалю культовый спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского, показы которого состоятся на сцене театра "Современник" 17 и 18 января. Премьера этого трогательного и очень мудрого спектакля состоялась еще в 2016 году в рамках фестиваля Юрия Башмета в Сочи, и с тех пор "Не покидай свою планету" идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом, и попасть на него неизменно трудно", - напомнили организаторы смотра.

Всего с 17 января по 12 февраля москвичей ждут 12 мероприятий на семи площадках. Столичная премьера спектакля "Корабль влюбленных" с Андреем Мерзликиным, Ольгой Ломоносовой и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" состоится 20 января в "Геликон-опере", 7 февраля москвичи увидят моноспектакль "Шостакович. Шекспир. Гамлет" с Евгением Мироновым в Большом зале консерватории.

Мировой премьерой фестиваля станет спектакль "Кроткая" режиссера Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Федора Достоевского, первый показ состоится на сцене Малого театра 9 февраля. Главную роль в спектакле исполнит Сергей Гармаш. Музыку Кузьмы Бодрова исполнит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета.

По традиции центром концертной программы станет вечер в Зале им. Чайковского 24 января - в день рождения Башмета. "В этот раз слушателей ждет настоящая шкатулка драгоценностей концертной программы: Две норвежские народные мелодии Грига, Шесть народных румынских танцев для мандолины с оркестром Бартока, "Песни и пляски смерти" Мусоргского, фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье, а также "Фантазия для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена". Поздравить маэстро приедут его коллеги из Германии, Израиля, Финляндии и других стран.

Меломанов также ждут программы с участием французского арфиста Ксавье Де Местра, японской скрипачки Акико Суванаи, трубача Сергея Накарякова, пианистки Ксении Башмет, британского тенора Йена Бостриджа, баса Ильдара Абдразакова, немецкого дирижера Юстуса Франца, австрийского валторниста Радована Влатковича, баритона Богдана Волкова, корейской скрипачки Клары Джуми Кан. Концерты пройдут в Зале им. Чайковского, "Зарядье" и "Башмет-центре".