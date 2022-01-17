Умер греческий художник Алекос Фассианос

ТАСС, 17 января. Греческий живописец Алекос Фассианос умер на 87 году жизни. Об этом в воскресенье сообщило Афинское Македонское агентство.

По его данным, Фассианос умер у себя дома в окружении родных, последние годы художник испытывал проблемы со здоровьем. Дата его похорон пока неизвестна.

Фассианос родился в Афинах в 1935 году. После обучения в Афинской академии изящных искусств в 1960 году он отправился в Париж, где получил стипендию от правительства Франции.

Фассианос создал иллюстрации к книгам поэтов и писателей из Греции и Франции (Элитиса, Кавафиса, Арагона, Аполлинера и др.). Он также сотрудничал в качестве сценографа и художника по костюмам с Национальным театром при создании постановок по античным драмам и современным произведениям. Многие элементы его работ содержат отсылки к греческой мифологии.

В 2000 году Фассианос создал росписи для станции Метаксургио в Афинском метрополитене. Многие из его произведений находятся в музеях и галереях по всему миру, в том числе в Афинах, Париже, Токио, Нью-Йорке, Сан-Паулу.