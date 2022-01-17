{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер греческий художник Алекос Фассианос

Ему было 86 лет
Алекос Фассианос Markos Chouzouris/Eurokinissi via AP
Описание
Алекос Фассианос
© Markos Chouzouris/Eurokinissi via AP

ТАСС, 17 января. Греческий живописец Алекос Фассианос умер на 87 году жизни. Об этом в воскресенье сообщило Афинское Македонское агентство.

По его данным, Фассианос умер у себя дома в окружении родных, последние годы художник испытывал проблемы со здоровьем. Дата его похорон пока неизвестна.

Фассианос родился в Афинах в 1935 году. После обучения в Афинской академии изящных искусств в 1960 году он отправился в Париж, где получил стипендию от правительства Франции.

Фассианос создал иллюстрации к книгам поэтов и писателей из Греции и Франции (Элитиса, Кавафиса, Арагона, Аполлинера и др.). Он также сотрудничал в качестве сценографа и художника по костюмам с Национальным театром при создании постановок по античным драмам и современным произведениям. Многие элементы его работ содержат отсылки к греческой мифологии.

В 2000 году Фассианос создал росписи для станции Метаксургио в Афинском метрополитене. Многие из его произведений находятся в музеях и галереях по всему миру, в том числе в Афинах, Париже, Токио, Нью-Йорке, Сан-Паулу.

Теги
Греция
В Москве откроется зимний фестиваль искусств Башмета
Спектакль "Не покидай свою планету" даст старт мероприятию на сцене театра "Современник"
Читать полностью