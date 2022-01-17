В Новосибирске впервые пройдет парад духовых оркестров

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Парад духовых оркестров впервые пройдет в зале Новосибирской филармонии в рамках Международного музыкального фестиваля имени дирижера Валерия Халилова, который в декабре 2016 года погиб в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем около Сочи вместе с артистами ансамбля Александрова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник.

"В концертном зале имени А. М. Каца 26 января пройдет Парад духовых оркестров в рамках II международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. В параде примут участие Концертный духовой оркестр Новосибирской филармонии, Новосибирский городской духовой оркестр, Военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, Концертный оркестр духовых инструментов Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в филармонии, на параде прозвучат военные марши, вальсы, польки, а также танцевальная, лирическая и симфоническая классика. В пресс-службе добавили, что подобный парад в рамках фестиваля пройдет в Новосибирске впервые. Как отметили в филармонии, международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова -творческий проект, созданный в знак уважения и памяти о народном артисте России, генерал-лейтенанте Валерии Халилове, трагически погибшем вместе с коллективом Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова в 2016 году в авиакатастрофе. В 2022-м году Валерий Халилов отметил бы 70-летний юбилей. Международный Фестиваль поддерживают более 30 регионов, включая зарубежные коллективы из Белоруссии, Абхазии, Узбекистана и Японии.