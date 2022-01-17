Экспозицию Музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге ждет обновление в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Музей первого президента России Бориса Ельцина в "Ельцин центре" в Екатеринбурге планирует обновить основную экспозицию, расширив ее мультимедийной программой о субкультурах. Об этом сообщил в понедельник журналистам директор музея Олег Лутохин.

"Экспозиция Музея Бориса Ельцина тоже будет меняться - это большие новости для нас. <…> Мы начнем в 2022 году <...>, сказал он, отметив, что речь идет об экспозиции "Семь дней, которые изменили Россию". - Там рассказывается история перестройки. И один из важнейших сюжетов - это, конечно, сюжет неформалов, то есть неофициальной позднесоветской контркультуры, <…> я убежден в том, что это один из самых интересных сюжетов в Новейшей истории нашей страны".

Лутохин отметил, что в планах центра - подготовка мультимедийной программы о неформалах, а также подготовка выставки о моде и субкультурах перестройки. "Сделаем небольшую реэкспозицию самого раздела целиком. <…> Надеемся, что мы тем самым сможем "омолодить" нашу аудиторию", - добавил он.

"Ельцин центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.