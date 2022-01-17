Путин подписал указ о праздновании 250-летия Большого театра России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2022-2026 годах праздничные мероприятия по случаю 250-летия Большого театра России. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2026 году 250-летием Государственного академического Большого театра России постановляю провести в 2022-2026 годах мероприятия посвященные празднованию 250-летия", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, президент поручил правительству России в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея, а также обеспечить разработку и утверждение плана соответствующих мероприятий. Кабинету министров также поручается обеспечить финансирование расходов на реализацию такого плана.

Минцифры поручается оказывать содействие в освещении юбилейных мероприятий в государственных СМИ. Кроме того, МИД РФ должен обеспечить по предоставлению Минкультуры выдачу виз иностранным участникам праздничных мероприятий.

"Рекомендовать федеральным органам государственной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 250-летия Государственного академического Большого театра России", - указано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.