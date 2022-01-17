Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" посмотрели почти 7 млн зрителей в России и СНГ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Блокбастер "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко стал самой кассовой частью сказочной трилогии о приключениях сына Ильи Муромца в сказочном Белогорье. Фильм собрал свыше 2,1 млрд рублей на территории России и СНГ, его посмотрели более 6,9 млн зрителей, сообщает в понедельник пресс-служба компании Disney.

"По итогам прошедших выходных на территории России и СНГ волшебная сказка "Последний богатырь: посланник тьмы", созданная Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия", обогнала по сборам предыдущую часть саги "Последний богатырь: корень зла". <…> На территории России и СНГ заключительная часть трилогии сумела собрать 2 113 378 607 рублей, суммарно картину посмотрели 6 929 607 зрителей", - говорится в сообщении.

Завершающая часть трилогии "Последний богатырь", основанной на материале русских народных сказок и былин, вышла в кино 23 декабря. Предыдущая часть франшизы под названием "Последний богатырь: корень зла" заработала чуть больше 2 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе, картина "Последний богатырь: посланник тьмы" стала четвертым по сборам фильмом отечественного производства за всю историю российского проката.