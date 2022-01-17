Maruv заявила, что временно уходит со сцены

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) покидает на некоторое время сцену. Артистка заявила, что чувствует усталость, поэтому решила сделать перерыв в концертной деятельности.

"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности, [нужно] просто побыть дома", - написала певица в понедельник на своей странице в Instagram.

Уход со сцены будет временным. Певица отметила, что 8 марта представит свой новый альбом, будет отдыхать и набираться сил.

В 2019 году Maruv стала победительницей в четырех номинациях украинской национальной музыкальной премии YUNA - "Открытие года", "Лучший дуэт" (Maruv & Boosin), "Лучший электронный хит" (Maruv & Boosin с треком Drunk Groove) и "Лучшая песня на иностранном языке" (Maruv - Drunk Groove). 6 апреля 2019 года у нее состоялся первый в карьере сольный концерт в московском концертном зале "Известия Hall". 12 апреля того же года певица выступила в Санкт-Петербурге.