Второй фестиваль "Открытое искусство" собрал участников из 19 регионов России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Второй межрегиональный образовательный фестиваль "Открытое искусство" завершился в Великом Новгороде. В этом году фестиваль собрал участников из 19 регионов страны, сообщила заместитель председателя правительства региона Елена Кирилова во время церемонии закрытия.

"Отрадно, что фестиваль стремительно развивается и становится знаковым событием культурной жизни нашего региона. В этом году он собрал в Великом Новгороде почти 600 талантливых ребят из 19 регионов России. Эти фестивальные дни пролетели на одном дыхании. Культурно-образовательный форум подарил всем незабываемые впечатления, дал участникам возможность продемонстрировать свой талант и получить уроки мастерства от опытных наставников", - сказала Кирилова.

Завершился фестиваль гала-концертом лауреатов и членов жюри, которое возглавил заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб. Организаторами фестиваля выступили продюсерский центр "Открытое искусство" и министерство культуры региона. Второй образовательный фестиваль "Открытое искусство" проводился при поддержке фонда Президентских грантов.