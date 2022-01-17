В Ингушетии более 100 работников культуры повысят квалификацию по нацпроекту

МАГАС, 17 января. /ТАСС/. Более 100 специалистов в сфере культуры пройдут курсы повышения квалификации в Ингушетии в 2022 году по нацпроекту "Культура". Также в регионе планируется реконструкция школы искусств и четырех домов культуры, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства республики.

"По региональному проекту "Творческие люди" в текущем году Минкультуры Ингушетии проводит повышение квалификации специалистов в области культуры в количестве 105 человек, показатель планируется выполнить к ноябрю 2022 года. Реализуются также мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку отрасли культуры, в том числе на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений и государственную поддержку лучших сельских учреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщается, всего в регионе в 2022 году по нацпроекту "Культура" будут реализованы два региональных проекта.

"По линии регионального проекта "Культурная среда" планируется осуществить ремонт здания детской школы искусств в Карабулаке. Также запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях Гейрбек-Юрт, Даттых, Нижние Ачалуки и Пседах. В рамках регионального проекта предусмотрена и модернизация муниципального музея боевой и трудовой славы в городе воинской славы Малгобеке", - добавили в пресс-службе.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.