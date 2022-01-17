Пахмутова и ансамбль Александрова открыли международный музыкальный фестиваль Халилова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Друзья дирижера Валерия Халилова в понедельник дали старт II международному музыкальному фестивалю в его честь. Торжественное открытие состоялось на Исторической сцене Большого театра, а эстафету в ближайшие две недели примут свыше 40 городов России и зарубежья.

"Валерий Михайлович был очень ярким, очень симпатичным и светлым человеком. Все, кто его знали, это помнят. Мы помним его энергию, его улыбку, его замечательные глаза. Мы помним его как человека, который, как нам казалось, никогда не уставал, - отметил митрополит Волоколамский Иларион, открывая вечер. - И в память о Валерии Михайловиче будет звучать музыка на этом фестивале".

Первую часть концерта посвятили классике. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением ученика и близкого друга Халилова Александра Сладковского исполнил Третью симфонию Сергея Рахманинова. "Я уверен, что Рахманинов был одним из любимейших композиторов Валерия Михайловича. Он был бы рад этому выбору и счастлив, что мы сыграем эту симфонию в его честь", - сказал дирижер журналистам.

Во втором отделении на сцену вышел коллектив, который возглавлял Халилов в последние месяцы жизни, - Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Под руководством полковника Геннадия Саченюка артисты исполнили свой лучший репертуар: песни "Несокрушимая и легендарная", "Смуглянка", "Калинка", "Прощание славянки", танцевальные номера "Казачья кавалерийская", "Сорочинская ярмарка" и другие. В последнем сочинении Халилова - "Как на поле боя" - солировала сопрано Вера Кононова.

Для исполнения композиций "Зачарованная даль" и "Александровская песня" к роялю вышла автор - народная артистка СССР Александра Пахмутова. Зал стоя приветствовал композитора аплодисментами и так же благодарил за выступление.

В завершение вечера прозвучала песня Халилова "Навсегда великая страна", которой будет заканчиваться каждый концерт фестиваля.

О фестивале

Региональные концерты фестиваля пройдут в 40 городах России, а также в Белоруссии, Японии и Казахстане по 30 января. "В них будут принимать участие большое количество и духовых коллективов, и симфонических, и хоровых, и детских", - сообщил директор - заместитель художественного руководителя Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента РФ, художественный руководитель фестиваля Андрей Колотушкин. Гендиректор благотворительного фонда Халилова Виктория Халилова рассказала, что подбором участников фестиваля занимался художественный совет, близко знакомый с региональными коллективами.

Среди наиболее важных событий фестиваля - выступление одного из первых духовых оркестров страны, созданного еще при Петре I, - Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы - в Санкт-Петербурге 20 января, духового оркестра правительства Тувы, выступающего на льду, на ГУМ-катке 28 января и на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ 29 января, а также гала-концерт закрытия смотра во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве 30 января - в день 70-летия со дня рождения Халилова.

Фестиваль носит имя народного артиста России, дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова (1952-2016). С 2002 года он возглавлял Военно-оркестровую службу Вооруженных сил РФ, был музыкальным руководителем международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", начальником ансамбля им. Александрова. Халилов погиб 25 декабря 2016 года в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем около Сочи вместе с артистами ансамбля Александрова.