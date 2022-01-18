На Урале откроется виртуальная выставка современных художников стран БРИКС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Виртуальная 3D-выставка современных художников стран БРИКС откроется во вторник в рамках Meet BRICS Art в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь будут представлены более сотни работ, сообщили в пресс-службе проекта.

"18 января 2022 года откроется 3D-выставка работ художников в рамках международного проекта Meet BRICS Art. Посетители смогут увидеть более 100 изумительных, разноплановых работ мастеров из стран альянса, познакомиться с особенностями и элементами национальной идентичности. <...> Для проведения выставки организаторы воспользовались специальным сервисом для проведения виртуальных выставок. Оформили экспозицию в 3D-пространстве, по которому посетители смогут "ходить", рассматривая картины, знакомиться с новыми авторами", - рассказали в пресс-службе.

Представленные на выставке произведения выполнены в разных техниках и из разных материалов - написаны акварелью, маслом, акрилом на холсте, изготовлены из металла, вытканы из шерсти и льна и даже исполнены с помощью кофе на бумаге.

Бесплатная выставка будет открыта для посетителей до 30 апреля 2022 года на портале.

О проекте Meet BRICS Art

В рамках проекта Meet BRICS Art также запланировано проведение десяти тематических онлайн-встреч художников, искусствоведов стран БРИКС, представителей креативных индустрий. "Каждая встреча будет посвящена своей теме. Например, мы планируем обсудить традиционализм как основу искусства БРИКС, поскольку в этих странах очень сильны древние традиции, и сам Урал как регион тоже имеет свою культурную специфику, которая отличается от средней полосы России или Сибири. Еще поговорим о тенденциях и вызовах развития в пространстве цифрового искусства, дизайне и искусстве в городском пространстве, положении молодых художников", - передает пресс-служба слова директора Агентства культурной и научной дипломатии Анны Курумчиной.

Первая встреча также состоится 18 января.

"В мероприятиях примут участие 37 художников из стран альянса. Большая часть - это уральские живописцы, входящие в Союз художников Свердловской области, художники из Кургана, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, а также их коллеги из разных регионов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Возможность проведения мероприятий появилась благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - добавили в пресс-службе.

Организатором проекта является некоммерческая организация "Агентство культурной и научной дипломатии", он проводится при поддержке Министерства культуры и Союза художников Свердловской области. Мероприятия пройдут до апреля.