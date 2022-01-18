Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 4 сентября на Красной площади. Об этом сообщили журналистам во вторник в дирекции фестиваля.

"В соответствии с поручением президента Владимира Путина юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2022 году пройдет с 26 августа по 4 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы - Красная площадь", - сказали в дирекции.

Предыдущий фестиваль проходил с 27 августа по 5 сентября прошлого года в формате "ковид-фри": вместе с билетом необходимо было предъявить QR-код, а также пройти бесконтактную термометрию на входе.

В 2021 году на "Спасской башне" выступили 29 коллективов из пяти стран - России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Также в мероприятии приняли участие российские и иностранные звезды, в том числе Тамара Гвердцители, "Хор Турецкого" и группа Soprano, а также фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, исполнивший на русском языке песню "Любимый город".

По словам руководителя дирекции фестиваля Сергея Смирнова, общее количество участников составило 1 698 человек, а в сводный оркестр вошли 1,2 тыс. музыкантов.