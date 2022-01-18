Любимова доложила Путину о подготовке в России реставраторов музыкальных инструментов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Подготовка специалистов по реставрации музыкальных инструментов будет организована на базе Российской академии музыки им. Гнесиных, чтобы покрыть существующий в России дефицит этих мастеров. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов. А при этом у нас уникальные музыкальные инструменты: Гварнери, Амати, Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить этих мастеров, чтобы каждый раз в Кремону (Италия - прим. ТАСС) не отвозить эти музыкальные инструменты, здесь это реставрировать", - сказала министр.

Кроме того, Любимова сообщила, что идет возрождение ленинградской школы реставрации музейных предметов на базе государственных музеев-заповедников "Петергоф" и "Царское Село".