Любимова заявила, что конкурс Рахманинова может привлечь 500 участников из 35 стран

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова, который впервые пройдет под художественным руководством народного артиста России Дениса Мацуева с 14 по 27 июня в Москве, может привлечь 500 участников из 35 стран. Такое мнение высказала во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"500 участников, 35 стран и три номинации, в которых так славен был Сергей Васильевич: фортепиано, дирижирование и, конечно, композиторское искусство", - сказала министр.

Любимова подчеркнула, что новый смотр даст возможность талантливым музыкантам проявлять себя чаще. "Поскольку конкурс Чайковского очень ценится в мире, возникновение конкурса Рахманинова дает возможность проявить себя не раз в четыре года, а чаще", - сказала министр, сравнив эти два смотра с Олимпийскими играми. Конкурсанты будут выступать с такими прославленными коллективами, как Симфонический оркестр Мариинского театра, оркестр "Новая Россия" и Государственным оркестром им. Е. Ф. Светланова.

Конкурс учрежден в преддверии 150-летия со дня рождения композитора, которое будет отмечаться в 2023 году. Предполагается, что он будет проводиться раз в четыре года.

Участники по специальности "Фортепиано" должны быть не младше 16 и не старше 32 лет, по специальности "Дирижирование" - не старше 40 лет. По специальности "Композиция" возрастные ограничения отсутствуют. К участию в очных турах будет допущено не более 25 пианистов, не более 20 дирижеров и не более 40 композиторов.

Лучших определит жюри, в которое войдут российские и мировые деятели культуры: фортепианный конкурс возглавит Мацуев, Валерий Гергиев будет патронировать дирижерский конкурс, Александр Чайковский - конкурс композиторов. Общий призовой фонд конкурса превысит 200 тыс. долларов. Премия за первое место составит 30 тыс. долларов, за второе - 20 тыс. долларов, за третье - 10 тыс. долларов.