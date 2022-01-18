Любимова заявила о появлении в России более 610 модельных библиотек

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 610 модельных библиотек уже создано в России, а инициативу по переформатированию краеведческих музеев поддержали более 430 музеев, сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Модельные библиотеки - одно из наших самых выдающихся, любимейших направлений. У нас 611 библиотек уже сделано, а 142 библиотеки сделали сами регионы, потому что они видят, как реагируют люди. Это такие места силы. Там собираем всю молодежь, они туда ходят на кружки, они ходят на допобразование. Мы хотим там добавить уроки по русскому языку, которых очень не хватает", - сказала министр.

Она также рассказала президенту о переформатировании краеведческих музеев в РФ. "Это новое для нас направление, у нас выделены средства. <…> Уже 73 субъекта, 434 музея сразу взялись за эту инициативу", - рассказала Любимова. Она отметила, что планируется эти музеи сделать более современными, добавить мультимедиа, чтобы туда с удовольствием приходили дети.