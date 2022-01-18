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Дума одобрила в первом чтении онлайн-оформление заключений на вывоз культурных ценностей

По мнению авторов документа, это поможет снизить административные барьеры при подготовке экспертного заключения, необходимого для оформления разрешительных документов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности оформления экспертных заключений для вывоза культурных ценностей в электронном формате. Инициатива разработана первыми зампредами комитета Госдумы по культуре Еленой Драпеко и Александром Шолоховым.

По мнению авторов, это поможет снизить административные барьеры при подготовке экспертного заключения, необходимого для оформления Минкультуры России разрешительных документов на вывоз культурных ценностей, а также для отнесения ввозимых движимых предметов к культурным ценностям.

"Предлагается [установить], что экспертное заключение составляется экспертом по культурным ценностям в форме электронного документа с использованием личного кабинета эксперта по культурным ценностям и подписывается квалифицированной электронной подписью", - говорится в пояснительной записке. Предполагается создание для этого личных кабинетов экспертов по культурным ценностям на сайте Минкультуры.

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