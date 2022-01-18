Уберто Пазолини и Джеймс Нортон представят в России драму "Один на один"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Режиссер семейной драмы "Один на один" (Nowhere Special, 2020) Уберто Пазолини и исполнитель одной из главных ролей Джеймс Нортон представят картину на показах в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщают организаторы события.

"У российских зрителей будет возможность обсудить новый фильм непосредственно с самими кинематографистами во время Q&A-сессий: 24 января в Санкт-Петербурге в киноцентре "Ленфильм" пройдет показ с участием Джеймса Нортона, 26 января в Москве в киноцентре "Октябрь" состоится эксклюзивный показ в рамках проекта "КАРО.Арт" с участием Джеймса Нортона и Уберто Пазолини. Также в планах создателей ленты посетить с показами Екатеринбург и Новосибирск", - рассказали в пресс-службе.

Приезд кинематографистов организует творческое объединение Arthouse при поддержке видеосервиса Wink. Семейная драма выходит в российский прокат 27 января, в начале февраля она появится на Wink.

Картина рассказывает о мойщике окон Джоне, который в одиночку воспитывает четырехлетнего сына Майкла. Внезапно герой узнает о том, что ему осталось жить несколько месяцев. За это время ему предстоит найти для сына будущую семью и позаботиться о ребенке, при этом не падая духом. Идея проекта родилась у режиссера после прочтения в газете истории об отце, ищущем семью для своего ребенка. Пазолини несколько месяцев общался с агентствами по усыновлению, родителями и детьми, которые прошли через подобный опыт, чтобы написать сценарий. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты".

Уберто Пазолини - племянник итальянского режиссера Лукино Висконти, он снял такие фильмы как "Милый друг" (Bel Ami, 2012) с Робертом Паттинсоном, "Дружбаны" (Machan, 2008) и "Остановившаяся жизнь" (Still Life, 2012). Британский актер Джеймс Нортон известен по ролям Андрея Болконского в экранизации "Войны и мира" (War & Peace, 2016) от BBC, Алекса Голдмана в сериале "МакМафия" (McMafia, 2018-2020) и Джона Брука в "Маленьких женщинах" (Little Women, 2019) Греты Гервиг.