Тульский драмтеатр в феврале представит спектакль о жизни академика Валерия Легасова

ТУЛА, 18 января. /ТАСС/. Первая репетиция спектакля о расследовавшем причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) академике Валерии Легасове состоялась во вторник в Тульском академическом театре драмы. Премьерный показ запланирован на 22 февраля, эта постановка откроет цикл спектаклей, посвященных известным уроженцам региона, рассказал ТАСС во вторник директор театра Сергей Борисов.

"Сегодня у нас прошла первая репетиция спектакля "Легасов: надо жить" по пьесе российского драматурга, члена Союза театральных деятелей РФ Рагима Мусаева. Этот спектакль посвящен жизнь уроженца Тулы, академика Валерия Легасова, который расследовал причины аварии на Чернобыльской АЭС, от его решений во многом зависела безопасность после катастрофы. Главную роль играет актер нашего театра Вячеслав Федотов. Премьерный показ назначен на 22 февраля", - сказал Борисов.

Пьеса во многом основана на документальном материале, она затрагивает разные периоды жизни Легасова, в том числе детские годы, проведенные в Туле. Лейтмотивом проходит его выступление на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоявшееся в Вене 26 августа 1986 года. "В пьесе в качестве монологов использованы фрагменты из стенограммы его выступления, посвященного последствиям аварии, мерам по их ликвидации. Использованы тексты его воспоминаний, воспоминаний его жены, видеозаписи интервью с ним", - рассказал ТАСС Мусаев.

Спектакль станет первым из цикла "Жизнь замечательных туляков", инициированного театром драмы, отметил Борисов. Также запланированы постановки об известном конструкторе стрелкового оружия Сергее Мосине, русском писателе, ученом, один из основателей агрономии в России Андрее Болотове и других известных личностях.

Валерий Легасов - советский химик-неорганик, родился 1 сентября 1936 года в Туле. В 1986 году Легасов расследовал причины аварии на Чернобыльской АЭС. Результаты его работы были представлены в Австрии в августе 1986 года. В 1987 году Легасов не был избран в научно-технический совет, в 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но награду Легасов так и не получил. В 1988 году ученый покончил с собой.