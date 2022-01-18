Виртуальная экскурсия о жизни Мамина-Сибиряка создадут на Урале на грант президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Виртуальная экскурсия "Дом, где жила любовь" о жизни уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка и его отношениях с гражданской женой Марией Алексеевой будет создана Объединенным музеем писателей Урала к осени при поддержке Фонда президентских грантов в честь 170-летия со дня рождения писателя. Об этом сообщила в Уральском региональном центре ТАСС директор музея Ирина Евдокимова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в честь 170-летия со дня рождения уральского писателя. Мамин-Сибиряк - русский писатель, автор рассказов для детей "Серая шейка", "Зимовье на Студеной", романа "Приваловские миллионы" и других произведений.

"Приехал [Мамин-Сибиряк в Екатеринбург] и сначала поселился в домике [на] Пролетарской,16, <…> там он снимал комнату. После того, как Мария Якимовна Алексеева приобрела дом на Толмачева (или на Царской,7), у них случился совершенно потрясающий роман и 12 лет счастливой жизни, <…> бесконечного творчества - основные произведения он написал как раз в этот период. И тайная тропинка от дома на Пролетарской, 16 вела к дому на Царской,7. И мы готовим сейчас <…> виртуальную экскурсию "Дом, где жила любовь", - сказала Евдокимова, уточнив, что экскурсию планируется создать к сентябрю на средства президентского гранта.

Также в планах - создание виртуальной экскурсии по Дому-музею Д.Н.Мамина-Сибиряка (Пушкина, 27). Евдокимова добавила, что в рамках экскурсий будут представлены, в том числе, уникальные документы - например, смета на ремонт дома на Пушкина, 27, написанная от руки отца писателя Наркиса Матвеевича Мамина, а также его сорок проповедей.

Год Мамина-Сибиряка

Министр культуры региона Светлана Учайкина отметила, что всего в Свердловской области в этот памятный год пройдут более 200 мероприятий, посвященных творчеству писателя. "Мы проводили <…> в течение 2021 года опрос - к сожалению, небольшое количество людей знает творчество этого поистине выдающегося писателя. <…> В основном знают "Аленушкины сказки", - добавила Евдокимова.

Заведующая сектором "Региональный центр "Книжные памятники Свердловской области" отдела редких книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Морева рассказала, что библиотека планирует профессиональную сложную реставрацию прижизненных изданий писателя. Кроме того, будет произведена оцифровка родовой библиотеки Мамина-Сибиряка, открыт доступ к оцифрованным экземплярам. "Проект ждут, я думаю, и читатели, и исследователи, потому что это будут цифровые копии книг из личных библиотек и самого Дмитрия Наркисовича, и его братьев, племянника - это те книги, которые помогут нам раскрыть творческую лабораторию писателя. Они в открытом доступе будут размещены во второй половине года на сайте библиотеки Белинского", - уточнила она.

Также Объединенный музей писателей Урала планирует создание четырех постановок по произведениям Мамина-Сибиряка, проведение в ноябре научной конференции с участием экспертов и исследователей из Санкт-Петербурга и Перми. Учреждения культуры региона готовят конкурсы, литературно-почтовый марафон с "Почтой России", тиффлокомментарии к мультфильму "Серая шейка", выставку архивных документов, связанных с жизнью и творчеством писателя, различные акции и многое другое. Также, добавила Учайкина, будут приводиться в порядок памятные места, связанные с писателем - например, будет установлен памятник на могиле отца Мамина-Сибиряка Наркиса Мамина.